محافظ المنيا: البدء فى تنفيذ 181 مشروعا بقطاع الصحة ضمن «حياة كريمة»

قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تم البدء فى تنفيذ 181 مشروعا فى قطاع الصحة، بتكلفة تصل الى 2مليار و296 مليون جنية، وذلك فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ 757 تابعا.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدورى، لدراسة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وبحضور العقيد محمد الكردى المستشار العسكرى للمحافظة ، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسى" ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلى جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى، ومؤسسة حياة كريمة.
وأكد المحافظ أن المشروعات الجارى العمل فيها فى قطاع الصحة، تتضمن، إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير مراكز طب أسرة طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لثلاث مستشفيات كبرى يجرى تنفيذها وهى "العدوة / مغاغة / بنى مزار".
وناقش المحافظ، خلال الاجتماع ، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمنى، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكل المشروعات وحل جميع المعوقات وتوفير الأراضى للمشروعات، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة، وسيجنى ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.
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