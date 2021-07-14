/640613/محمد-شريف-لاعب-النادي-الأهلي--يرزق-بمولوده-الأول

رزق محمد شريف، لاعب النادي الاهلي، بمولوده الأول،وأطلق اسم "شريف" على طفله، الذى ولد اليوم 14 يوليو الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد شريف عبر حسابة الشخصي”إنيستجرام”، اسميته شريف محمد شريف اللهم انتبه نباتآ حسنًا ،واجعله قره عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من اهل الصلاح والتقوي”.

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب هدف الأهلي الثالث في شباك مصر المقاصة في المباراة التي أنطلقت في تمام السابعة من مساء أمس على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في بطولة الدوري الممتاز، الأمر الذي أحدث تغييرات متفاوته في جدول ترتيب هدافي الدوري.

ونجح محمد شريف في استغلال ضربات الرأس في تسجيل الهدفين من أصل ثلاثة أحرزهم و 4 سجلهم لاعبي القلعة الحمراء ، وهو الأمر الذي كان يفتقده مهاجم المارد الأحمر خلال الفترة الماضية ، حتى علق على ذلك الأمر عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأسبق، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

محمد شريف الأهلي 15 هدفا

أشرف بن شرقي 12 هدفا

عمر كمال عبدالواحد المصري 11 هدفا

أحمد سمير طلائع الجيش 11 هدفا.

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن نهائي دوري ابطال إفريقيا.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.