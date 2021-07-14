/640608/الداخلية-توجه-قافلة-خدمية-وإنسانية-إلى-السويس-وبني-سويف

نظمت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قافلة طبية تضم جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قافلة طبية جميع التخصصات لـمبادرة «حياة كريمة»

مواد غذائية بالمجان

واستهدفت القافلة عدة قرى بنطاق محافظتي «السويس وبني سويف»، إذ تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبي على مجموعة من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

حقوق الإنسان

كما شارك في القافلتين عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

مباردة كلنا واحد

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأربعاء، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.

حيث أعلن عد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم ، فى مؤتمر صحفى، اليوم، موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

أكاديمية الشرطة

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.