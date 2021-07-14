محافظ أسيوط بمحلية النواب: أنا مش لابس بدلة وكرافتة وقاعد في المكتب أنا موجود في الشارع«فيديو وصور»

/640606/محافظ-أسيوط-بمحلية-النواب-أنا-مش-لابس-بدلة-وكرافتة-وقاعد-في-المكتب-أنا-موجود-في-الشارعفيديو-وصور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه متواجد فى الشارع طوال الوقت لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال، مضيفا: "أنا مش لابس بدلة وكرافتة وقاعد في المكتب أنا موجود في الشارع بتابع والكل عارف ذلك".

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة 12 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط، تتعلق بمشروعات خدمية وتنموية فى المحافظة، بحضور محافظ أسيوط، وحضور ممثلى الوزارات المعنية للرد على طلبات الإحاطة.

رفع كفاءة الطرق فى اسيوط

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن هناك بعض الطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية، مشيراً إلى أنه عندما تولي المحافظة اجتمع مع مسئولي مديرية الطرق والكباري بالمحافظة وأعطاها كل الدعم لمساندتها في مهمة التطوير ورفع كفاءة الشوارع.

حياة كريمة

وتتعلق طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، ومطالبات بإدراج بعض القرى فى أسيوط ضمن المبادرة، وكذلك تتعلق بأعمال رصف الطرق وإنشاء كبارى، وتدني مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين فى بعض المناطق، وبطىء عملية الفحص والبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسيوط، وتخصيص أراضى لتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحى، وكذلك بعض الطلبات المتعلق بملف تقنين أراضى وضع اليد.