رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي ثانوية عامة 2021 studea.emis.gov.eg

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر عن رابط الاستعلام عن طود الطالب، والذي يهم الطالب، حيث إنه لا يستطيع الدخول إلى الامتحان الخاص به بدون الكود، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2021 أنه يمكن للطلاب معرفة الأكواد الخاصة بهم إلكترونيا، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

كود الطالب بالرقم القومي 2021.

زاد البحث مؤخرا عن موقع وزارة التربية والتعليم المصري، وهذا حتى يستطيع الطلاب معرفة الكود الخاص بهم، حيث إن الطالب يحتاج الكود للدخول إلى الامتحانات، وقد أعلنت الوزارة عن تفعيل رابط الاستعلام عن كود الطالب، وهذا بكل سهولة إلكترونيا وبالرقم القومي الخاص بالطالب أو الطالبة الراغبين بالاستعلام، فتابعوا معنا.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

ويمكن لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية 2021 وأولياء الأمور أيضا معرفة الأكواد الخاصة بالطلاب بكل سهولة إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا:

اذهب إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم وهذا من الرابط studea.emis.gov.eg.

ستدخل إلى صفحة الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية.

اكتب الرقم القومي الخاص بالطالب أو الطالبة في خانة الرقم القومي.

ادخل تاريخ ميلاد الطاالب وهذا في الخانات المخصصة لها.

اختر محافظة ميلاد الطالب.

قم باختيار النوع (ذكر – أنثى).

اضغط على زر تسجيل دخول.

ستنتقل إلى صفحة البيانات الخاصة بالطالب، والي سيظهر بها اسم الطالب، الرقم القومي، اسم المدرسة، و كود الطالب.

احتفظ برقم كود الطالب، وهذا في ورقة خارجية أو عن طريق طباعتها، إلخ.

موقع وزارة التربية والتعليم

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم الموقع الخاص بها، وهذا لتسهيل عمليات الاستعلام للطلاب عن جميع الأمور الخاصة بهم، وقد زاد البحث في الأيام الأخيرة وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة في مصر عنها.

حيث يبحث الطلاب عن طريقة معرفة الكود الخاص بهم، والذي يعتبر هاما في دخول الطالب للامتحان الخاص به، ويمكن للطالب معرفته إلكترونيا بسهولة ويسر، وهذا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، أو بدون الحاجة الذهاب إلى المدرسة.