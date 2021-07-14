صور.. مساعدة وزير الخارجية تلتقى بمبعوث الاتحاد الإفريقى لوكالة الدواء

جدة - نرمين السيد - اجتمعت السفيرة سها جندى مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، مع الدكتور ميشيل سيدى بيه مبعوث الاتحاد الإفريقى لوكالة الدواء الإفريقية، بحضور الدكتورة مارجريت أجما مديرة قطاع الصحة والسكان والتغذية بمفوضية الاتحاد الإفريقى، والدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا للمستحضرات الحيوية.





أكدت سها جندى، خلال اللقاء، اهتمام مصر البالغ بالانضمام للاتفاقية المنشئة لوكالة الدواء الإفريقية، منوهة بالجهود التى بذلتها وزارتا الخارجية والصحة لإتمام إجراءات التوقيع على الاتفاقية بالتزامن مع زيارة المبعوث، تقديرًا لدوره وحرصًا منا على مساندة جهوده فى الترويج للاتفاقية وللوكالة بين الدول الإفريقية، مشددةً على أن مصر ستمضى قدماً وبشكل سريع فى التصديق على الاتفاقية وفق القواعد الدستورية ذات الصلة.

وشددت مساعدة وزير الخارجية على الاهتمام والدعم الكبيرين الذين تبديهما مصر بما يسمح بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، لما سيكون لها من دور هام ومطلوب فى إطار بلورة وتنسيق التشريعات الوطنية المنظمة لصناعة الدواء فى أفريقيا، والنهوض بالصحة العامة لشعوب القارة.

وأضافت أن جائحة كورونا أثبتت لنا وللقارة الإفريقية على أهمية الاتفاق على المعايير التى تناسب قارتنا بالنسبة للمستحضرات الطبية ومحدداتها التى فى كثير من الأحيان تختلف عن محددات ومتطلبات الدول فى مناطق أخرى من العالم، وهو ما يؤثر على عمليات تسجيل الأدوية كما يحد من جودة ما يصل منها للقارة.

من جانبه، أكد سيدى بيه محورية الدور المصرى داخل اتفاقية وكالة الدواء الإفريقية، بما تملكه من خبرات وبنى تحتية، مشيداً بالقدرات المصرية التى تفقدها بنفسه خلال زيارته لكل من شركة فاكسيرا وهيئة الدواء المصرية وكذا مدينة الدواء المصرية، وبالقدرات التكنولوجية والإنتاجية شديدة التطور.

وشدد على الدور الهام الذى يمكن لمصر أن تلعبه فى إطار تصنيع وتوزيع الأدوية محليًا داخل القارة، وكذلك فى إطار مراقبة جودة صناعة الأدوية، لما لذلك من أثر بالغ على صحة الشعوب الإفريقية.