عاجل.. السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بحضور الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى رحب برئيس مجلس الأمة الكويتى، طالبًا نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأكد الرئيس السيسى، خلال اللقاء، على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب فى هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التى تحظى بها الجالية المصرية فى الكويت.

من جانبه، نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس السيسى تحيات أمير دولة الكويت، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر، ومثمنًا دورها فى الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربى بأكمله ومساهماتها فى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى وتعزيز وحدة الصف العربى.

وأعرب الغانم عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خصوصًا على المستوى البرلمانى، مشيرًا إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة فى عملية التنمية فى الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، خصوصًا على المستوى البرلمانى، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، إذ أكد الرئيس السيسى ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار فى التنسيق المشترك الحثيث بين الدول العربية كافة لمواجهة التحديات التى تموج بها المنطقة، على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.