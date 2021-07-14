تراجع درجات الحرارة أيام وقفة عرفات وعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء الأرصاد الجوية أن الموجة شديدة الحرارة، والتى ستبدأ يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام تقريبًا، تصل درجة الحرارة العظمى 44 درجة على مناطق من الدلتا، و43 درجة على القاهرة، تتراجع خلال وقفة عرفات، وأيام عيد الأضحى.





وأفاد خبراء الأرصاد بأنه اعتبارًا من يوم الجمعة 16 يوليو، يشهد الطقس ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. وأوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن يصاحب ذلك ارتفاع فى نسبة الرطوبة ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعه فى الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجات، والتعرض للشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، مع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعه السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل. وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

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