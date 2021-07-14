صور.. البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذى يحتفل به يوم الثلاثاء المقبل.





وزار البابا تواضروس الثانى بعد ظهر اليوم، مقر مشيخة الأزهر، وبرفقته وفد كنسى، وكان فى استقبالهم فضيلة الإمام وقيادات المشيخة.



ورحب الإمام الأكبر، بقداسة البابا والوفد المرافق، معربًا سعادته بهذه الزيارة، التى غابت الفترة الماضية بسبب قيود فيروس كورونا.



ومن جهته هنأ قداسة البابا فضيلة الإمام، وقال: "كل سنة وأنتم طيبين، سعداء أن نعود لتبادل الزيارات التى حرمتنا منها ظروف انتشار فيروس كورونا"، مضيفًا: "أهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والأمة الإسلامية بهذا العيد، ودومًا عيد الأضحى يحمل لنا معانى التضحية والبذل وهو درس نحتاج أن نتعلمه جميعًا".



وضم الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسة، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.