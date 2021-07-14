محافظ أسيوط: «أنا مش بتاع قعدة فى المكتب.. بنزل الشارع أتابع»

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة 12 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط، تتعلق بمشروعات خدمية وتنموية فى المحافظة، بحضور محافظ أسيوط، وحضور ممثلى الوزارات المعنية للرد على طلبات الإحاطة.
ولفت محافظ أسيوط إلى أن هناك بعض الطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أنه عندما تولى المحافظة اجتمع مع مسؤولى مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة وأعطاها كل الدعم لمساندتها فى مهمة التطوير ورفع كفاءة الشوارع.
وتتعلق طلبات الإحاطة التى ستناقشها اللجنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، ومطالبات بإدراج بعض القرى فى أسيوط ضمن المبادرة، وكذلك تتعلق بأعمال رصف الطرق وإنشاء كبارى، وتدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين فى بعض المناطق، وبطىء عملية الفحص والبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسيوط، وتخصيص أراضى لتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحى.
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