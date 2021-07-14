خالد الغندور يثير الجدل حول فوز الأهلي بالعاشرة.. تفاصيل

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كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي الأبيض عن توقعه لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام على ملعب محمد بن خامس.

وكتب الغندور عبر الفيس بوك : النادي الأهلي هيكسب كايزر ٢ صفر و هدف في الشوط الاول و هدف في الثاني و هيتوج بالبطولة العاشرة و دي توقعاتي لهذا اللقاء اللي هيلعب فيه كايزر مدافعا لحين احراز الاهلي الهدف الاول".

خالد الغندور يتوقع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وينوى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إجراء تغييرات على تشكيل الفريق الأول عن تشكيل المارد الأحمر أمام مصر المقاصة في المباراة التي أنتهت بفوز كتيبة المدرب الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الممتاز.

وأستقر بيتسو موسيماني على إستمرار أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن لوقف خطورة جناح كايزر تشيفز في ظل عدم جاهزية هاني بشكل قوي ، بينما من المقرر عودة أليو ديانج لمنتصف الميدان بجانب عمرو السولية، مع استمرار أفشة بجانب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات تحت شريف المهاجم الصريح.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز

وجاءت قائمة الفريق كالأتي: في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون- أيمن أشرف-ياسر إبراهيم- محمد هاني - محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق - مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد- وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. دكة بدلاء المارد الأحمر محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي.