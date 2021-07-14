/640592/بعد-تعرضه-للطرد-مدرب-باوك-يرفض-اعتذار-عمرو-وردة

شددت إذاعة Bwin اليونانية على صعوبة عودة ارتداء عمرو وردة لقميص الفريق مرة أخرى، وأثار الفرعون عمرو ورده جنون رافشان لوسيسكو، المدير الفني لفريق باوك اليوناني أمس الثلاثاء، بسبب سوء سلوك اللاعب، ويطر لطرده من تدريبات الفريق الجماعي استعدادا للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول وردة تبرير موقفه للمدرب ولكنه أصر على موقفه بخروج وردة من التدريبات بنبرة قوية، وردة خرج غاضبا وسدد المرة بعيدا، ثم ألقى بزجاجة المياه، مما أدى لغضب لوسيسكو.

وفقا للإذاعة فإن المدرب قد تحدث مع إدارة النادي وأخبرهم بصعوبة سماحه لوردة بالعودة للفريق مرة أخرى.

وقد يستقل وردة اليوم طائرة إلى مدينة ثيسالونيكي من أجل البحث عن نادي آخر ليكمل مسيرته به، حيث أن كان قد قضى النصف الأول من الموسم الماضي معارا لفريق فولوس، ولكن باوك قرر قطع الإعارة في يناير.

وشارك وردة الموسم الماضي في 37 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة اخرين.

قام وردة بركلة الكرة وألقى بزجاجة على أرض الملعب، بعد رد فعل غاضب وغير متوقع من اللاعب بسبب عدم قدرته على السيطرة على الكرة في التدريبات وأوقف بسببه المران.

جن جنون المدرب الروماني وقرر إيقاف مران باوك وتوجيه نقد بنبرة حادة وقوية للاعب في التدريبات بأنه لن يتسامح مثل هذا السلوك، وقال: "لا أستطيع أن أتحمل ما يفعله وردة"، وطالبه بترك التدريب.

وتابع: "لا أفهم لماذا يجب أن نوقف المران بسبب مثل هذا الأمر وأن تكون ردة فعله على هذا النحو، لا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا".

من الواضح أن وردة كان غاضبًا للغاية، فجلس على مقاعد البدلاء لكنه ركل الكرة بصورة سيئة وألقى بزجاجة على أرض الملعب وأصبحت الأجواء سيئة وقام المدير الرياضي للفريق، كريستوس كاريبيدس، بمحاولة تهدئة اللاعب.

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