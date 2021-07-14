النيابة الإدارية تدعم صندوق دوت الخليج بـثلاثة ملايين جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

/640591/النيابة-الإدارية-تدعم-صندوق-تحيا-مصر-بـثلاثة-ملايين-جنيه-لمبادرة-حياة-كريمة

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بجلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، على توجيه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق «دوت الخليج»تخصص للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل توجية مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق «دوت الخليج»

النيابة الإدارية

ومن الجدير بالذكر، أنه سبق للنيابة الإدارية المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح المبادرة بصندوق دوت الخليج، ليصبح إجمالي المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة، مبلغ ستة ملايين جنيه مصري.

السيسي

يأتي ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصري بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية والتي من شأنها المساهمة في ضمان لهم حياة كريمة؛ وكذلك إبرازا لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.