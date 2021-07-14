/640588/ضبط-عاطل-تحرش-بفتاة-داخل-ميكروباص-في-أوسيم

ألقت مباحث الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بتهمة التحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص بمنطقة أوسيم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على على عاطل بتهمة التحرش بفتاة داخل الميكروباص

البداية

وكانت رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص ومصحوب بتعليق «أنه متحرش».

فيديو على « فيسبوك»

وبالفحص أمكن تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو، وتبين أنها إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وباستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التي قررت أنه خلال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وقيامها بتصويره بهاتفها المحمول الخاص بها.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وأتضح أنه عاطل مقيم بنفس العنوان، وبمواجهته المتهم أمام رجال مباحث الجيزة، أعترفا بارتكاب الواقعة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة، أمس الإثنين، الأب المتهم بقتل جاره بالسلام القاهرة، لقيام القتيل باغتصاب ابنة المتهم التلميذة في الصف الثاني الابتدائي، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

التفاصيل

و استعملت محكمة جنايات القاهرة الرأفة مع الأب المتهم بقتل جاره، وأمرت بالسجن 3 سنوات للاب المتهم، وشهدت الجلسة حضور المستشار محمد قطب الذي دفع ببطلان الضبط والتحريات، وقال خلال المرفعة أن الاب كان يدافع عن شرفه ولم يكن يقصد قتل المجني عليه.

وكان ورد بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة السلام المقدم قدري الغرباوي بوقوع مشاجرة، في منطقة مساكن العبد، بين خراط وجاره تعدى فيها المتهم علي المجني عليه بسلاح ابيض«سكين» ليسقط غارقا في دمائه على الأرض، وبعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج فارق الحياة بعد وصولة بنصف ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.