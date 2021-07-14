/640593/بنك-مصر-وتسجيل-خدمات-الإنترنت-والموبايل-البنكي
بنك مصر يقدم للعملاء الأفراد خدمات الإنترنت والموبايل البنكي حيث يوجد إعدادين متاحين من النظام لتسجيل العميل (التسجيل الذاتي بواسطة العميل أو التسجيل بواسطة البنك) .
دوت الخليج
خدمات الإنترنت والموبايل البنكي من بنك مصر
تتجه إدارة بنك مصر إلى توجيه العملاء الى التسجيل الذاتي بالخدمة كجزء من استراتيجية البنوك التجارية تجاه العملاء، ما لم يطلب العميل خلاف ذلك. تسجيل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي قم بزيارة الفرع واطلب نموذج الالكتروني للاشتراك في خدمة الانترنت البنكي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبنك لخدمة الانترنت البنكي BM Online او تحميل تطبيق BM Online من خلال Google Play أو APP Store. بيانات مطلوبة لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي
أدخل بطاقة الرقم القومي الخاص بك أدخل رقم البطاقة البنكية أدخل رقم التعريف الشخصي للبطاقة البنكية أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الموافقة على الشروط والأحكام إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور باستخدام رقم الحساب البنكي أدخل بطاقة الرقم القومي الخاص بك أدخل رقم حسابكم البنكي أدخل OTP المرسل إلى هاتفك المحمول الموافقة على الشروط والأحكام إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور
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