/640598/كل-ما-تريد-معرفته-عن-مشاركة-مصر-في-أولمبياد-طوكيو-تاريخ-حافل-للفراعنة-بـ-31-ميدالية-وجميع-الألعاب-التي-يشارك-فيها-أبناء-النيل-في-اليابان-قائمة-منتخب-كرة-القدم-واليد

أصبحنا على أعتاب انطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي ستقام في طوكيو باليابان، وتبدأ يوم 23 من شهر يوليو الحالي، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وتشارك مصر في هذه النسخة في العديد من الألعاب المختلفة، ويعرض دوت الخليج تاريخ الفراعنة في الأولمبياد:

تاريخ مصر في الأولمبياد تمتلك مصر تاريخ حافل في امتلاك العديد من الميداليات الأولمبية، حيث يدخل أبناء النيل هذه النسخة من الأولمبياد في ثوبها الجديد، وهم يمتلكون 31 ميدالية أولمبية على مدار تاريخها، وحصل أبناء النيل على 3 ميداليات أولمبية في أخر نسخة من الأولمبياد، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو، وجلب الميداليات كل من: محمد إيهاب وساراة سمير في رفع الأثقال، بالإضافة إلى ملاك التايكوندو. وشاركت مصر في 21 نسخة من دورات الألعاب الأولمبية، وشهدت أولمبياد ستوكهولم 1912، مشاركة مصر للمرة الأولى في تاريخها، بينما غابت عن المشاركة في 3 دورات أولمبية وهم: أولمبياد لوس انجلوس 1932، وألمبياد ملبورن 1956، وأولمبياد موسكو 1989. استطاع أبناء النيل حصد 31 متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى 10 ميداليات فضية، و14 برونزية. الألعاب التي تنافس فيها مصر في أولمبياد طوكيو 1- المنتخبات المنتخب الأولمبي لكرة القدم المنتخب الأولمبي لكرة اليد منتخب السلاح المنتخب الأولمبي لتنس الطاولة منتخب السباحة التوقيعية منتخب الجمباز الإيقاعي منتخب الفروسية 2- الألعاب الأولمبية الفردية الخماسي الحديث السباحة الغطس الرماية الشراع الجمباز القوس والسهم التنس الكانوى والكياك التجديف الدراجات الكاراتيه السلاح التايكوندو ألعاب القوي الملاكمة المصارعة شهدت الأيام الأخيرة، الإعلان عن قائمة منتخب كرة القدم ومنتخب كرة اليد، وجاءو كالتالي: 1- منتخب كرة القدم في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي. 2- منتخب كرة اليد في حراسة المرمى: كريم هنداوى - محمد الطيار - محمد على. في الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار". في الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن وليد قداح. صانع ألعاب: أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع. في الظهير الأيمن: يحيى خالد - أحمد الأحمر. في الجناح الأيمن: محمد سند. في الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى - أحمد عادل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كل ما تريد معرفته عن مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو.. تاريخ حافل للفراعنة بـ 31 ميدالية.. وجميع الألعاب التي يشارك فيها أبناء النيل في اليابان.. قائمة منتخب كرة القدم واليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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