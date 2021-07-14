وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على توجيه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" تخصص للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وسبق للنيابة الإدارية المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين جنية لصالح المبادرة بصندوق تحيا مصر، ليصبح إجمالي المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة، مبلغ ستة ملايين جنية مصري. يأتي ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصري بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية والتي من شأنها المساهمة في ضمان لمهم حياة كريمة ؛ كذلك إبرازاً لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة الإدارية تتبرع بـ3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر للمشاركة في مبادرة حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.