نائب رئيس الإنتاج الحربى يبحث مع وزير دفاع صربيا سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، الدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع صربيا، على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب أسامة عزت، لبحث آليات تطوير التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك، جاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى".





فى بداية اللقاء قام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالترحيب بالوفد الصربى، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالية وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون، كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الصربية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة على الصعيدين العسكرى والمدنى.

وتم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وقام النائب باصطحاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع صربيا والوفد المرافق للمعرض الدائم بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات للإطلاع على أرض الواقع على جانب من المنتجات التى تقوم شركات الإنتاج الحربى بإنتاجها، وتم توجيه الدعوة للشركات الصربية للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى.

من جانبه، أشاد الدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع صربيا بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات الصربية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحًا.

وأضاف أن اهتمام الجانب الصربى بالتعاون مع الإنتاج الحربى يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة فى أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كل الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على زيارة عدد من الشركات الصربية لمصانع الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط التعاون والعمل على تعزيزها.