عاجل.. السيسى لرئيس «أباتشى»: مصر تدعم تطوير التعاون معكم

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى الأمريكية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة".





وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشى، والتى تعد أكبر منتج للنفط فى مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر.

ورحب السيسى، برئيس شركة أباتشى، مؤكدا دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها فى مصر، فضلا عن دورها المجتمعى المقدر فى مصر، معربا فى هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذى تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها فى مصر فى مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعى مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة فى المنطقة.

ووجه بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول فى مصر، ومؤكدا فى هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكل الشركات الأمريكية فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أشاد "كريستمان" بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس، والتى قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا، ليس فقط على المستوى الإقليمى، بل عالميا أيضا، مشيدا بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة فى مختلف المجالات، ومؤكدا أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى تولى الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك فى ضوء المناخ الاستثمارى الإيجابى الحالى فى البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة فى مصر من فرص واعدة، خصوصا فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوى، فضلاً عن امتلاك مصر لكل المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافى المتميز، والاكتشافات فى مجالى البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة.