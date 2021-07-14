لمدة 8 ساعات .. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة السلام غدا

جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة مياه القاهرة، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت من خلاله انقطاع المياه عن بعض المناطق بمدينة السلام، وذلك نظرا لقيام الشركة بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، وحتى الساعة 5 صباح يوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021.





وأشارت شركة مياه القاهرة إلى أن المناطق التى ستشهد انقطاع الخدمة خلال فترة الصيانة هى: "مساكن الضباط وامتداد الضباط، مساكن الصعيد ج والوادى، مساكن الجيزة التجارى، والنيل K، مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8، مركزب تدريب الحرس الجمهورى والبصريات، موقف الأقاليم الجديد، مستشفى السلام العام، منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين، قسم شرطة السلام أول وملحقاته".

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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