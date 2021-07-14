إنفوجراف.. 8 أمور مستحب فعلها قبل التضحية

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح يوضح الأمور المستحبة التى ذكرتها دار الإفتاء المصرية فى إجابتها على السؤال.

ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بقبول الأضحية.

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