لصوص السيارات في قبضة مباحث الأسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بتوصيل الكهرباء في محافظة الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرق السيارات

الأمن العام

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام ، 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.

وبعد تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم، وبمواجهتهمأمام جهات التحقيق، اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بدوائر أقسام شرطة «سيدى جابر، أول الرمل، أول وثان المنتزه ، العطارين»، وأرشدوا المتهمين عن المسروقات، وتم ارجاعها لأصحابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

شهد طريق الدائرى الأوسطى، أمس، مصرع أمين شرطة يدعى طارق فتحي السيد، 50 سنة بقسم شرطة 15 مايو، وأصيب رئيس المباحث، و5 آخرون من بينهم 3 أمناء شرطة، بعدما صدمتهم سيارة مسرعة حال قيامهم بإجراء المعاينة في حادث اشتعال سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائري الأوسطي.

مصرع أمين شرطة

واستقبل مستشفى حلوان العام، جثة المتوفي "طارق فتحي"، 50 سنة أمين شرطة بقسم شرطة مايو، وكل من المصابين: "محمد رمضان أحمد"، أمين شرطة بوحدة المباحث، و"محمد جلال عبد الحليم"، أمين شرطة، و"كريم محمود صابر"، أمين شرطة بنجدة حلوان، و"علي خالد مصباح"، و"رجب عبد العظيم السيد"، مدني.