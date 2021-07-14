/640580/حبس-زوج-الفنانة-هالة-صدقي-وإلزامه-بدفع-320-ألف-جنيه-نفقة

رفضت محكمة الأسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من زوج الفنانة هالة صدقي التي أدعى فيها إنكار نسب أبنائها إليها.

وقضت محمكة الأسرة بإثبات نسب طفليها إليها، وحبس الزوج شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها.

دفاع الفنانة هالة صدقي

قال رفعت الشريف المحامى بالنقض، دفاع الفنانة هالة صدقى، إن محكمة الأسرة بقصر النيل رفضت اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من زوج الفنانة والتي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها.

وأضاف المحامي أيضًا، أنه رفع دعوى حبس ضد زوج الفنانة على متجمد نفقة بمبلغ 320 ألف جنيه وصدر ضده اليوم حكما بالحبس 30 يومًا لامتناعه عن الدفع.

وأشار المحامي، مشيرا إلى أن حكم الحبس في النفقة واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه.

حبس زوج هالة صدقي

جدير بالذكر قضت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقى لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها، وقيمته 155 ألف جنيه.

وفي سياق أخر واصلت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، التحقيقات مع 3 من مسئولي مركز علاج الإدمان، الذي تم إيداع كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري به لعلاجه من الإدمان في البدرشين، من بينهم صاحب مركز علاج الإدمان، لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، من بينها إدارة المركز بدون ترخيص.

المركز مش مركز لعلاج الإدمان

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المركز غير مرخص، ويفتقد للاشتراطات الخاصة بإدارة مراكز ومصحات علاج الإدمان، وناظر فريق من النيابة جثة المتوفى، وتبين من خلال التقرير الأولي، عدم وجود إصابات ظاهرية فى جسده، وأن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وجارى إعداد التقرير الطبى النهائى حول الجثمان، لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.