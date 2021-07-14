تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب بقضية« الآثار الكبرى »

/640574/تجديد-حبس-رجل-الاعمال-حسن-راتب-بقضية-الاثار-الكبرى
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء ، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الأثار. وواجهت النيابة العامة «راتب» باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
القبض على رجل الاعمال حسن راتب جدير بالذكر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار. وأوضحت تحقيقات النيابة، عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين، عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
قرر القاضى وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضى، تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين و3 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بـ«قضية الاثار الكبرى». كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.
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