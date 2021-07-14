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النائب محمد حمدي دسوقي يتحدث عن أزمة الرصف بمحافظة أسيوط «فيديو وصور»

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/640573/النائب-محمد-حمدي-دسوقي-يتحدث-عن-أزمة-الرصف-بمحافظة-أسيوط-فيديو-وصور

12:45 م - الأربعاء 14 يوليو 2021

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قال النائب محمد حمدي دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أنه كان من الأولى أن يتم طرح مناقصة بين الشركات حول رصف الطرق، ولا يتم توكيل الامر للهيئة العامة للطرق، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لديها الكثير من الأعمال سواء الطرق العامة بالمحافظات أو بالقرى.

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اجتماع لجنة الادارة المحلية

جاء ذلك خلال  اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمد حمدي دسوقي، ياسر عمر شيبه، بشأن عدم مطابقة أعمال رصف الشوارع بمراكز محافظة أسيوط المختلفة للمواصفات الفنية وخاصة  مدينة أسيوط والمدرجة بخطة هذا العام، ويتم تنفيذها حاليا مما أدى إلى سوء حالة الطرق، ويعد إهدارا  للمال العام، منوها إلى أن اعمال الرصف لا تظهر كفائتها إلى بعد عمل اختبارات ومرور السيارات عليه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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