الصحة: توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

كشفت د.هالة زايد الموقف الحالي لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتم توريد مليون جرعة منه بنهاية الاسبوع المقبل، لافتة إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك، وتم اتمام اجراءات الافراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس، فيما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح استرازينكا.

وأضافت أنه فى مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس فإنه جار العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس، وأنه سيتم قريباً توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو.