القوى العاملة: تعيين 624 شابا .. وتحرير 147 محضر لمنشآت مخالفة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 624 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شاباً ، وتوفير 850 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقديم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 514 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 10 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 147 محضراً سلامة وصحة مهنية و 6 حالات غلق إداري و31 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 92 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 27 منحة مولود جديد بإجمالي 55 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه ، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 8 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 20 ألفاً و350 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1042 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2302 عاملاً ، كما تلقت المديرية 84 شكوى عمالية ، تم إحالة 10 شكاوى منها للقضاء ، و 74 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة .