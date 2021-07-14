شكرى يؤكد دعم ⁧‫مصر⁩ للبنان للخروج من الوضع الحالى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى⁩، رئيس الوزراء اللبنانى المُكلف سعد الحريرى، اليوم الأربعاء، فى قصر التحرير بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى⁩، رئيس الوزراء اللبنانى المُكلف سعد الحريرى، اليوم الأربعاء، فى قصر التحرير بالقاهرة. وأكد سامح شكرى دعم ⁧‫مصر⁩ للُبنان للخروج من الوضع الحالى، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أى مصالح ضيقة.

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