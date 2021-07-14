/640569/اليوم-انطلاق-منافسات-تتابع-السيدات-في-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث
تبدأ اليوم الأربعاء، فعاليات الدور نصف النهائي بتتابع السيدات من بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 12 إلى 18 من شهر يوليو الحالي، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:
مواعيد انطلاق منافسات الدور نصف النهائي
تقام فعاليات نصف نهائي تتابع السيدات ببطولة الخماسي الحديث للناشئين والناشئات، بنظام المجموعتين، حيث يمثل منتخبنا الوطني كل من:
المجموعة الأولى(أ): سلمى أيمن وهانيا طارق.
المجموعة الثانية(ب):ملك خالد وأميرة قنديل.
مواعيد منافسات المجموعة (أ)
تنطلق فعاليات السلاح في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما تنطلق فعاليات الليزر رن في تمام الساعة السابعة مساء. وتنطلق فعاليات السباحة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
مواعيد منافسات المجموعة (ب)
تنطلق فعاليات السلاح في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء ، بينما تنطلق فعاليات الليزر رز في تمام الساعة الثامنة مساء. ويشارك في فعاليات اليوم 73 لاعبة من 27 دولة.
مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث
تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة.
بدأت منافسات البطولة يوم الإثنين بتتابع السيدات، ثم تنطلق اليوم بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.
الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث
تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. انطلاق منافسات تتابع السيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.