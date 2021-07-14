/640567/قمر-اللبنانية-ترد-على-منتقدي-حملها-من-مجهول-حامل-من-الروح-المقدسة

أثارت الفنانة اللبنانية قمر ضجة عارمة وجدل كبير بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه ببطن منتفخ، والتي استعرضت من خلاله حملها بطفلها الثاني، رغم عدم إعلان زوجها مجددًا، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التساؤل عن هوية والد الطفل موجهين لها العديد من الانتقادات، خصوصًا أن قمر لم تعلن من قبل زواجها أو أرتباطها.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الحمل الثاني للفنانة اللبنانية قمر.

قمر تهاجم الجمهور وتؤكد أنها سينجل مازر

وخرجت قمر عن صمتها لتحسم الجدل المثار حول حملها وتدخل المتابعين بشؤنها الخاصة، وذلك من خلال خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وكتبت قمر "أغلبية العرب صايرين يحللوا ويحرموا واسئلة غريبة بتوصلني عن حياتي، لكم الحق تنتقدوا شغلي ولكن حياتي خط أحمر".

وتابعت مؤكدة عدم وجود مشكلة لديها بأن تكون أم سنجل "حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين .. حامل من الروح القدس لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة الله من انتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله"، مضيفة " أنا ما عندي مشكلة أكون single mother.

قمر تعيد فتح قضية نسب نجلها الأول

يذكر أن قمر أثارت الجدل منذ فترة بعد أن شاركت صُورة لنجلها الأول جيمي وأرفقت إلى جانبها صُورة زوجها السابق جمال مروان والجد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، واعتبر مشاركة قمر للصورة مؤشر إلى حدوث مستجدات بقضيتها مع زوجها السابق جمال مروان والذي أنكر زواجه منها وأنه والده طفل قمر الوحيد.

أكدت قمر بحوار مؤخراً أكدت أنها ما زالت تحارب لليوم منذ 10 سنوات بعد الظلم الكبير الذي تعرضت له من طرف جمال، ولم تتمكن قمر لليوم من إثبات نسب طفلها لـ جمال بسبب رفض المحاكم اللبنانية لإجبار زوجها على تحليل الـ "DNA".

وأضافت الفنانة اللبنانية أنه تم طردها من باب المحاكم اللبنانية على عكس المحاكم المصرية والتي "نصفتها" على حسب تصريحها، وتحدثت الفنانة اللبنانية عن بداية مشاكلها مع جمال مروان والتي بدأت مع دخولها المجال الفني، إذ أن الشركة التي كانت تتعاقد معها يوجد لها تعاون داخلي مع شركة ميلودي التي كان يديرها جمال مروان، وبناء على ذلك تم عرض أول فيديو كليب لها عبر قنوات ميلودي، إلا أن الأمور تغيرت لاحقاً بعد أن وقعت عقد مدته 11 عاماً.