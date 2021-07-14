/640564/أزمات-رصف-الطرق-الداخلية-في-أسيوط- بمناقشات-محلية-النواب-والمحافظ-يوجه-رساله-من-قلبه-للأعضاء

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة اسيوط ،بحضور المحافظ عصام سعد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية طلبات الاحاطة وقال النائب أحمد السيجني ،رئيس اللجنة خلال بدء الاجتماع إن طلبات الإحاطة أداة مرنة لإحاطة الممثل التتفيذي علما بالمشكلة، موضحا أن الموضوع ليس استجواب وليس أداة اتهام ونناقش المشكلات لإيجاد حلول. ورحب النائب احمد السجيني بحضور محافظ أسيوط اللواء عصام سعد. واشار إلى تلقيه اتصالات خلال ١٢ ساعة الماضية بشأن مخاوف من علاقة الصداقة بينه وبين ومحافظ أسيوط، وقال الصداقة شئ والجلسة شئ آخر أدعوكم لمتابعة تاريخي ومتابعة أداء اللجنة على مدار ست سنوات. ‏ ‏وقال النائب أحمد السجيني ، إن اللجنة حريصة على إدارة الجلسة بشكل منضبط طدا كما تظار جلسات البرلمانات في أكبر دول العالم ونحن جميعنا نمثل مصر سلطة تنفيذ وسلطة تشريع. ‏ ‏من جهته قال محافظ أسيوط أعجز عن الكلام وأنا موجود في برلمان الشعب وشرف لي وخالص التقدير للنواب والنائب أحمد السجيني ونواب أسيوط. ‏واضاف اللواء عصام سعد "نحن هنا لنناقش بقلب مفتوح وشفافية ومصداقية ويعلم الله ان ليس لدي غير بلدي وأهلي وأنا منهم وهم مني وليس لدي غير الصالح العام ولا أريد حاجة من الدنيا كلها إلا صالح بلدي، لن أتكلم من مذكرات أو ورق ولكن من قلبي".

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