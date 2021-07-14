/640561/سلبية-مسحة-كورونا-الثالثة-للمنتخب-الأولمبي-قبل-أولمبياد-طوكيو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جرت المسحة طبقا لتعليمات اللجنة الاولمبية الدولية قبل السفر لطوكيو.

وكشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري في وقت سابق عن سفر بعثة الفراعنة للمشاركة في الأولمبياد على متن طائرة خاصة.

وقال مجاهد: "المنتخب يسافر يوم الخميس على متن طائرة خاصة لأن مسابقات كرة القدم تنطلق مبكرا ثم ينضم لهم رباعي الأهلي بعد ذلك بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي".

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اخر تدريب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، وذلك قبل سفره للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي تقام خلال الفترة من ٢٣ يوليو الي ٨ أغسطس ٢٠٢١ز

حرص وزير الشباب الحضور في اخر تدريب للمنتخب لمؤازرة المنتخب الأولمبي قبل الإنطلاق إلي طوكيو، ووجهه الوزير كلمات التشجيع والدعم لكامل الفريق وأكد علي اهمية البطولة الأولمبية ومشاركة مصر بها، وأشاد بالإنجاز الذي تحقق في بطولة أفريقيا، مؤكدا عليهم لتقديم أفضل أداء وبذل اقصي جهد في البطولة الأولمبية للفوز بمدالية ورفع اسم مصر.

اكد صبحي ان المنتخب الوطني الاولمبي تقف خلفه الدولة المصرية كلها وتدعمه بالاضافة الي باقي اللاعبين والفرق المشاركة في الأولمبياد، موضحاً على اهمية وضع الاعبين مصر في المقام الاول وبذل كل المجهود من اجل الفوز في مبارياتهم بالاولمبياد، والحصول على ميدالية. واضاف صبحي، انه جاري اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل وصولهم الي طوكيو والمشاركة، مع تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، او التي قد تظهر في المستقبل.

كما وعد اللاعبون وزير الشباب والرياضة ومصر كلها ببذل كل الجهد في سبيل الوصول لميدالية وابعد نقطة في البطولة، مضيفين انهم لا يسعون للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.

وقد قامت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم، بتطعيم عدد من اعضاء البعثة المصرية التي من المقرر أن تشارك في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وذلك بحضور لاعبي مجموعة من الاتحادات الرياضية ومنهم الملاكمة والجمباز والخماسي الحديث وتنس الطاولة والريشة ولُعبة الغطس والتجديف والكياك والكانون على ان يشهد صباح اليوم الأربعاء استكمال تطعيم باقي البعثة المصرية المشاركة في طوكيو 2020 وذلك بالمركز الطبي الرياضى التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة نصر.