أحداث مشوقة ومثيرة.. أحمد عز يفقد ذاكرته بفيلم «الجريمة»

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دوت الخليج يكشف طبيعة الدور الذي يلعبه أحمد عز بفيلم «الجريمة»

أحمد عز يتعرض لحادث سير بالجريمة

ويتعرض الفنان أحمد عز خلال أحداث فيلم «الجريمة» لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.

فيلم الجريمة من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

دور أحمد عز في فيلم الجريمة

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

العرض الخاص لفيلم العارف

هذا وقد احتفل أحمد عز بالعرض الخاص لفيلم «العارف» فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .

الحكم في قضية طفلي أحمد عز

وعلى الصعيد الآخر قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، الأحد الماضي، رفض الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، وأصدرت حكم بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

أحمد عز في مسلسل «هجمة مرتدة»

ويذكر أن الفنان أحمد عز شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.