أزمات رصف طرق أسيوط أمام «محلية النواب»

جدة - نرمين السيد - وقال النائب أحمد السجينى، مع بدء اللجتماع إن طلبات الإحاطة أداة مرنة لإحاطة الممثل التتفيذى علما بالمشكلة، موضحا أن الموضوع ليس استجوابًا وليس أداة اتهام ونناقش المشكلات لإيجاد حلول.

ورحب بحضور محافظ أسيوط عصام سعد، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات خلال الـ12 الساعة الماضية بشأن مخاوف من علاقة الصداقة بينه وبين ومحافظ أسيوط وقال: "الصداقة شىء والجلسة شىء آخر أدعوكم لمتابعة تاريخى ومتابعة أداء اللجنة على مدار 6 سنوات.

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‏قال إن اللجنة حريصة على إدارة الجلسة بشكل منضبط طدا كما تدار جلسات البرلمانات فى أكبر دول العالم ونحن جميعنا نمثل مصر سلطة تنفيذ وسلطة تشريع.

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من جهتهK قال محافظ أسيوط: "أعجز عن الكلام وأنا موجود فى برلمان الشعب وشرف لى وخالص التقدير للنواب والنائب أحمد السجينى ونواب أسيوط".

‏وأضاف سعد: "نحن هنا لنناقش بقلب مفتوح وشفافية ومصداقية ويعلم الله أن ليس لدى غير بلدى وأهلى وأنا منهم وهم منى وليس لدى غير الصالح العام ولا أريد حاجة من الدنيا كلها إلا صالح بلدى، لن أتكلم من مذكرات أو ورق ولكن من قلبى".