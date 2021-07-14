عاجل- 27 يوليو.. تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لخريجى الحقوق

جدة - نرمين السيد - قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة 2021 فى قسم الضباط المتخصصين .





وأوضح إبراهيم، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تُمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته. ومواعيد الالتحاق بالنسبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق ذكور وأناث «بكالوريس التربية الرياضية إناث العام السابق 2020، تبدأ الثلاثاء 27 يوليو 2021، والخميس 19 أغسطس 2021 ولمدة 20 يوما من خلال مكتب تنسيق كلية الشرطة. وأوضح مساعد وزير الداخلية، أنه بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارا من السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، ولمدة 28 يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

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