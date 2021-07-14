«التنمية المحلية» و«ريلاينس» تبحثان دراسة خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التنمية المحلية إن اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ الوزارة للبرنامج الثانى لعمليات التشغيل للمنظومة والخاص بعمليات الجمع والنظافة العامة بمنظومة المخلفات، إذ تقدمت شركة ريلاينس للإستثمار والتى تقوم حاليا بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية بعرض فنى ومالى الذى يتضمن آليات تقديم الخدمات الخاصة بالجمع السكنى والتجارى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والمرافق العامة وكنس الشوارع بمختلف أحياء محافظة بورسعيد.

وأضاف محمود شعراوى أن الدراسة الفنية التى تقدمت بها الشركة تضمنت أيضا حجم العمالة المطلوبة وآليات الإشراف فى كل المراحل مع خطة لتوعية المواطنين مع استيعاب للعاملين الحاليين بالمنظومة والعمالة غير الرسمية بالقدر الذى يحافظ على نظافة الشوارع ويعيد الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة ويحقق رضا المواطنين عن ملف النظافة، وكذلك وجود آلية للمتابعة والمراقبة وتقييم الأداء للعاملين بالمنظومة من خلال التطبيقات التكنولوجية من جانب و إشتراك المواطنين من جانب آخر مع وضع حوافز للعاملين من مرتبات ملائمة وتأمين صحى وتوفير كل المستلزمات من ملابس وغيرها من عوامل السلامة والصحة المهنية وسكن مناسب للمغتربين مما يحقق حياة كريمة لهم.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية تعمل عليها الشركة وجعلها قصة نجاح يمكن البناء عليها فى المحافظات الأخرى مع مراعاة خصوصية وخصائص المخلفات الصلبة من محافظة لأخرى.

وخلال الاجتماع عرض مسؤولى شركة ريلاينس للاستثمار وادارة المشروعات لكل تفاصيل الدراسة الفنية لعمليات الجمع والنظافة العامة لمحافظة بورسعيد، كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم الدراسة الخاصة بمحافظة الاسماعيلية خلال أقل من أسبوعين لمناقشتها وعرضها على وزير التنمية المحلية.

وقد أوضح مسؤولى الشركة أن هذه الخطوة تساعد فى السيطرة الكاملة للمنظومة بشكل كامل بالمحافظتين وخصوصا أن الشركة تقوم بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، بالإضافة إلى عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة تكون المنظومة مكتملة مما يساعد فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة بشكل كبير.

وتقدم مسؤولى الشركة بخالص الشكر لجهود ودعم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والعاملين بالوزارة للشركات المصرية العاملة فى تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والمشروعات المشتركة مع محافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

وأبدى محمود شعراوى ترحيبه بالدراسة الفنية التى تقدمت بها شركة ريلاينس فى محافظة بورسعيد وما تضمنه من آلية للتنفيذ، ووجه شعراوى الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة بتشكيل لجنة لدراسة العرض الفنى مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وابداء الملاحظات والتواصل مع الشركة بكافة الملاحظات التى سيتم توضيحها من قبل اللجنة.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكل المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة، لافتا إلى أن هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات فى تطوير البنية التحية لمنظومة ادارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.

وأكد وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة.

وشدد الوزير على أن الدولة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب فى تحقيق نتائج سريعة فى مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير فى النظافة خصوصا بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء فى تشغيل المنظومة فى 4 محافظات كمرحلة أولى وهى "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية".