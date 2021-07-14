/640553/موسيماني-يحاضر-لاعبي-الأهلي-قبل-المران-الأول-بالمغرب-اليوم

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول محاضراته مع لاعبي الفريق في مقر إقامة الأهلي بالدار البيضاء عصر اليوم، الأربعاء استعداداً للمباراة النهائية فى دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال محاضرة اليوم عن الترتيبات والأمور الخاصة بالمباراة المرتقبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في الثامنة مساء اليوم على ملعب كهرماء،الذي يبعد قرابة30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء.

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم، الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وبعد تناول الإفطار خلدوا للراحة؛ نتيجة الرحلة الشاقة من القاهرة للمغرب أمس.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس، بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا «الدار البيضاء» بالمغرب.

ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب ، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.