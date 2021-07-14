/640549/اتحاد-الكرة-يرفض-تعديل-موعد-مباراة-الزمالك-وأسوان-فى-نصف-نهائى-كأس-مصر

أكدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنها ترفض تماما تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنه من الصعب تعديل الموعد، خاصة وأن اتحاد الكرة يعمل على إنهاء أكبر عدد من المباريات فى مختلف البطولات على أمل إنهاء الموسم فى أقرب وقت ممكن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على جميع الأندية أن تدعم اتحاد الكرة من خلال عدم الاعتراض على المواعيد والجدول، والحالة الوحيدة لتعديل الجدول هى عبور المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو الذى يقام 31 يوليو الجارى، ووقتها سيتم تغيير الجدول بالكامل.

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك الأخبار التى نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

ومن ناحيه اخري وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.

الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ 31 الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.

الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.

طبيب الزمالك

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة الابوع الماضي على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.