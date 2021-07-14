/640546/القبض-على-عامل-أوقف-قطار-الإسماعيلية-بشد-بلف-الخطر-بسبب-مشاجرة-مع-راكب

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب وقيام أحد المتهمين بالضغط على «بلف الهواء» الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة «التل الكبير» بمدينة الإسماعيلية، وقام «بشد بلف الخطر».

ما أدى إلى توقف القطار وتعطله، وتم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واصلت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، التحقيقات مع 3 من مسئولي مركز علاج الإدمان، الذي تم إيداع كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري به لعلاجه من الإدمان في البدرشين، من بينهم صاحب مركز علاج الإدمان، لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، من بينها إدارة المركز بدون ترخيص.

المركز مش مركز لعلاج الإدمان

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المركز غير مرخص، ويفتقد للاشتراطات الخاصة بإدارة مراكز ومصحات علاج الإدمان، وناظر فريق من النيابة جثة المتوفى، وتبين من خلال التقرير الأولي، عدم وجود إصابات ظاهرية فى جسده، وأن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وجارى إعداد التقرير الطبى النهائى حول الجثمان، لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

أسرة المتوفي

كما استمعت النيابة العامة ايضًا إلى مسئولى المصحة بشأن الواقعة، وأقوال عائلة المتوفى شقيق المطرب رامي صبري، لبيان تاريخ دخوله المصحة.

انتحار شقيق المطرب رامي صبري

كما استعلمت النيابة العامة خلال التحقيقات في واقعة انتحار شقيق المطرب رامي صبري، عن تراخيص المصحة، ومدى خضوعها لوزارة الصحة من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن غرفة عمليات الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قد تلقت بلاغا بغرق شخص في ترعة بالجيزة، و انتقل على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.