أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء:الأهلي يتدرب في أول مران بالمغرب استعداداً لنهائى أفريقيا..انطلاق فعاليات بطولة العالم للاسكواش..منتخب شابات الطائرة يواجه بيلاروسيا

/640540/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الأربعاءالأهلي-يتدرب-في-أول-مران-بالمغرب-استعدادا-لنهائى-أفريقياانطلاق-فعاليات-بطولة-العالم-للاسكواشمنتخب-شابات-الطائرة-يواجه-بيلاروسيا

تشهد الساحة الرياضية اليوم الاربعاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

منتخب شابات الطائرة يواجه بيلاروسيا في بطولة العالم

يلتقي منتخب شابات الطائرة تحت 20 عام، مع منافسه منتخب بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة العالم لشابات كرة الطائرة تحت 20 عام، والتي تقام في بلجيكا.

يواجه المنتخب الوطني لشابات كرىة الطائرة تحت 20 عام بقيادة أحمد فتحي المدير الفني للفريق، نظيره منتخب بيلاروسيا، ضمن فعاليات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر، في منافسات بطولة العالم لشابات ككرة الطائرة تحت 20 عام

الأهلي يتدرب اليوم في أول مران بالمغرب

يخوض الأهلي أول مران اليوم في المغرب تمهيداً لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء

ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب ، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها، ودية باريس سان جرمان أمام لومان في إطار إستعدادات الموسم الجديد، و4 مباريات في الدوري المغربي

مواعيد المباريات الودية للأندية

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام فريق لو مان الفرنسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 صباحاً

تقام مباراة ليل الفرنسي أمام جينت البلجيكيوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساءً

تقام مباراة إيندهوفن أمام الهولندي باوك سالونيكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8 مساءً

تقام مباراة سيلتك الأسكتلندي أمام فريق بريستول سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.45 مساءً

انطلاق فعاليات بطولة العالم للاسكواش

تبدأ اليوم الأربعاء، منافسات بطولة العالم للاسكواش والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة شيكاغو، وتصل قيمة جوائز البطولة إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات

مباريات اليوم الأول من بطولة العالم للاسكواش

سنا إبراهيم أمام الماليزية سيفا سنجاري ـ ندى عباس أمام تسز وينج تونج لاعبة هونج كونج ـ علي فرج أمام الأمريكي فاراز خان ـ هانيا الحمامي أمام الصربية جيلينا دوتينا ـ عمر مسعد أمام القطري سيد أمجد ـ محمد الشربيني أمام الأمريكي كريستوفر جوردون ـ يوسف إبراهيم أمام الانجليزي جيمس ويلستروب ـ منة حامد أمام البلجيكية تيني جليس ـ طارق مؤمن أمام الباكستاني قاسم خان ـ مروان الشوربجي أمام هينري لينج لاعب هونج كونج ـ يوسف سليمان أمام الانجليزي ديكلان جيمس ـ ميار هاني أمام الفرنسية إيميليا سويني ـ نور الشربيني أمام الأمريكية هيلي مينديز

مصطفى عسل وأربعة أخرين حرموا من المشاركة في البطولة

تسبب تأخر الحصول على تأشيرات السفر، في حرمان 5 لاعبين من المشاركة في بطولة العالم للاسكواش والتي تقام في مدينة شيكاغو، وتواجد ضمنهم، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف التاسع عالميا، و4 لاعبين أخرين، حيث حرموا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش، والـ 4 لاعبين هم: مازن جمال و مريم متولى وجنا شيحا ويثرب عادل لاعبة الأهلي