ألقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، القبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب وقيام أحد المتهمين بالضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.
بداية الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله، وتم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاجرة مع راكب توقف قطار الإسماعيلية.. وضبط عامل شد "بلف الخطر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.