مشاجرة مع راكب توقف قطار الإسماعيلية.. وضبط عامل شد "بلف الخطر"

ألقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، القبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب وقيام أحد المتهمين بالضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.

بداية الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله، وتم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.