صور.. «السكة الحديد» توقع بروتوكول تعاون مع كبريات شركات المقاولات

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص فى المشاركة فى إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولا لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوى الهام الذى ينقل الملايين من الركاب سنويا وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.





وأكد وزير النقل فى بداية كلمته خلال فعاليات توقيع البروتوكول انه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى حقيبه وزارة النقل، فقد وجه الرئيس بتعظيم منظومه النقل الجماعى فى مصر بوسائل نقل حديثة ومتطورة وصديقه للبيئة.



وأشار إلى أن كل وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائى الخفيفLRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبو قير وأتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين، مضيفا أن مشاركه القطاع الخاص فى مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصة، خصوصا وأن كل أنشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة وان قيمه التذاكر ستظل الدولة هى المحددة لها وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمه المقدمة لجمهور الركاب.



وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى قطاع السكك الحديديه للنهوض بمستوى الخدمه المقدمة للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة فى منظومة السكة الحديدية إذ أن دخول القطاع الخاص فى مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد فى كل النواحى الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئه عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.



وأضاف وزير النقل أن دخول القطاع الخاص والاستثمار فى إدارة وتشغيل انشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكه الحديد وقطاع إصلاح وصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء شركات فى مجال الورش المختلفه بهيئه السكه الحديد، لافتا إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل "إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز "قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسى" – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك فى اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية".



وأشار كامل الوزير إلى أن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشارى دولى متخصص لإجراء كل الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة إلى القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمى له خبرة فى تشغيل القطارات، لافتا إلى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشرى وأن نسبة العاملين المصريين لكل فى هذه الشركات لاتقل عن 90 % من إجمالى حجم العاملين بالشركات.



جدير بالذكر أن الشركات التى وقعت البروتوكول مع هيئة السكة الحديد هى "شركة أوراسكوم، شركة السويدى اليكتريك، شركة سمكريت، شركة المقاولون العرب، شركة كونكورد، شركة سمكريت، شركة الغرابلى، شركة الكان، شركة تراينجل".