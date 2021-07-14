الحكومة تنفى بيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة لمستثمرين أجانب

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أو فروعه لمستثمرين أجانب، مُوضحةً أن المركز مملوك لوزارة الشباب والرياضة بشكل كامل، مُشيرةً إلى أنه مستمر فى تقديم كل أنشطته وخدماته كما هو دون المساس به أو بيعه، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.



وناشدت "الشباب والرياضة" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الرأى العام.