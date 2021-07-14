برلمانى: تصنيع الخامات خطوة جادة لتعميق الصناعات الدوائية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مباحثات وزارة قطاع الأعمال مع شركات هندية وصينية، للمفاضلة بينها لتصنيع الخامات الدوائية فى مصر بشركات قطاع الأعمال، خطوة جادة نحو بدء توطين صناعة الدواء فى مصر بقيمة مضافة مرتفعة.





وقال السلاب، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الشركات المصرية تعتمد على استيراد الخامات الدوائية من الخارج خاصة من الهند والصين، لصناعة الدواء، وهو ما كاد يعرضنا لمشكلة كبيرة فى بداية وقت بداية ظهور أزمة كورونا فى الصين حيث قلصت الصين والهند تصدير الخامات الدوائية خاصة المستخدمة فى صناعة الأدوية الستخدمة فى بروتوكول علاج كورونا لتوفيرها محليا، ولولا وجود مخزون كاف لدى الشركات من الخامات لتعرضنا لأزمة كبيرة من نقص للأدوية.

وأشار السلاب إلى أن سعى وزارة قطاع الأعمال للتفاوض مع شركات هندية وصينية لتوطين صناعة خامات الدواء، يعد نقطة انطلاق لتوطين الصناعة فى مصر، وهو ما سيدعمه بقوة إنشاء مدينة صناعة الدواء التى يجرى إنشائها بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبارها صناعة استراتيجية هامة، وستجذب استثمارات كبيرة فى هذه الصناعة.

وشدد السلاب على أن تعميق التصنيع المحلى، وتعظيم سلسلة القيمة من شأنه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتسجيع الصناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة، التى تلعب دورا كبيرا فى عملية تعميق التصنيع المحلى.