/640542/باريس-سان-جيرمان-يقرر-الانسحاب-من-سباق-التعاقد-مع-ميسي-تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن نادى باريس سان جيرمان قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسي، الذى انتهى تعاقده بالفعل مع نادى برشلونة مع بداية الشهر الجارى وأصبح لاعبا حرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت إذاعة "كادينا كوبى" أن "باريس سان جيرمان كان يطمح فى الحصول على توقيع ميسى مجاناً هذا الصيف، لكنه قرر التوقف عن سعيه هذا".

وأشارت الإذاعة إلى أن الانسحاب من الصفقة جاء بعد التأكد من اقتراب توقيع ميسى لعقده الجديد مع برشلونة.

وانتهى عقد ميسى مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضى، ولم يجدد الأرجنتينى عقده، ولم يصل لاتفاق بعد للتجديد، على الرغم من تصريحات الرئيس خوان لابورتا بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، ويحتاج برشلونة بشكل سريع إلى التخفيف من حجم الرواتب، ولهذا سارع خوان لابورتا في مغادرة جونيور فيربو وألينيا وترينكاو.

وكشفت تقارير مؤخرا أن النادى الكتالوني يسعى لبيع أيضا نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، لحل هذه الأزمة المالية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كواترو" الإسبانية، سيتعين على برشلونة بيع جريزمان حتى يتمكن من تسجيل ميسي في قائمته بالدوري الإسباني.

لقى المنتخب الأرجنتيني استقبالا حافلا في العاصمة الأرجنتينية بعد فوز رفاق ليونيل ميسي ببطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل في المباراة التي أنتهت بالفوز بهدف نظيف بنهائي كوبا أمريكا 2021.

أهدى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا"، إلى الراحل دييجو ماردونا، بالإضافة إلى عائلته وأصدقائه والمشجعين في جميع انحاء العالم وخاصة أبناء شعبه الأرجنتينين.

قام ليونيل ميسي بإهداء فوزه ببطولة الكوبا أمريكا لصديقه الراحل دييحو ماردونا، وقال البرغوث الأرجنتيني عن ماردونا "من المؤكد أنه يدعمنا أينما كان".

يذكر أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نشر على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر "انستجرام"، صورة له مع منتخب بلاده بعد الفوز على منتخب البرازيل في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، وكتب عليها: "لقد كانت بطولة رائعة؛ ونعلم أنه ما زال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور، لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرا من كوني قائدا لهذه المجموعة الرائعة".

تتويج الأرجنتين بالكوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على منافسه منتخب البرازيل في المباراة التي جمعت المنتخبين ضم منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث انتهت المباراة بهدف دون رد لصالح منتخب الألبيسيليتي، وأحرز هدف الفوز لراقصي التانجو أنخيل دي ماريا نجم ريال مدريد سابقا وفريق باريس سان جيرمان حاليا.

توج منتخب الأرجنتين بالبطولة الـ 15 في تاريخه في منافسات بطولة الكوبا أمريكا، حيث غاب راقصي التانجو عن التتويج بتلك البطولة 28 عام.