/640537/الأزهر- يشكل-لجنة-التحول-الرقمي-بعضوية-نائب-الشيوخ-حسانين-توفيق

انتهت مؤسسة الأزهر الشريف من تشكيل لجنة التحول الرقمي بمنظومة الوافدين، بعضوية ممثل مجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات والحاصل على جائزة شخصية العام في تكنولوجيا المعلومات 2020 على مستوى القارة الافريقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تشكيل الازهر للجنة التحول الرقمي

التحول الرقمي

اللجنة برئاسة وكيل الازهر، وعضوية الدكتور نظير عياد الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية،. الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعدد من أساتذة الأزهر وخبراء التحول الرقمي بمصر.

منظومة الوافدين

لجنة التحول الرقمي بالأزهر الشريف في منظومة الوافدين، من المنتظر أن تعمل على نقد واقع التحول الرقمي بمنظومة الوافدين بالأزهر الشريف (نقد التجارب الرقمية الفعلية والمناهج الرقمية المطبقة)ودراسة وتنفيذ مشروع إنشاء مركز التحول الرقمي بالأزهر الشريف لجميع قطاعاته ووضع تصور مدروس بكل أبعاده .

جامعة افتراضية للأزهر

ومن المنتظر أن تعمل أيضا على دراسة وتنفيذ مشروع إنشاء جامعة افتراضية ازهرية (علي الأقل للطلاب الوافدين فى كل دول العالم )، وقراءة ناقدة للبحوث والاطروحات واوراق العمل التي تم عرضها خلال فعاليات المؤتمر والمناقشات التي صاحبت هذه الاوراق ،وتوجيهها لخدمة اهداف المؤتمر ودراسة إمكانية تطبيقها على الفور على الفور وتحديد متطلبات التنفيذ.

كما تقوم أيضا بمراجعة تحليلية ناقدة للتجارب الناجحة والرائدة والعالمية التي عرضها فى مجال التحول الرقمي خلال فعاليات المؤتمر فى مجال تعليم الوافدين ومناقشة سبل الاستفادة منهاوعقد مقابلات مع السادة الدبلوماسيين والعلماء والخبراء والمفكرين والباحثين الذين قاموا بعرض أوراق عمل مهمة خلال فعاليات المؤتمر ووضع تصور لكيفية الاستفادة القصوى منها وآليات التنفيذ.

وتعمل أيضا على وضع خطة استراتيجية لنشر ثقافة التحول الرقمي بمؤسسات تعليم الوافدين بالأزهر الشريف مما يجعلها أكثر إقبالا وتقبلا للتحول الرقمي فى التعليم،و اقتراح مبادرات التحول الرقمي بمنظومة الوافدين (مؤتمرات، مشروعات، ورش عمل..الخ) ووضع منهجية العمل،. والاستعانة بالجهات الرائدة التي أحدثت طفرة غى التحول الرقمي، محاولة نقل التجربة الي تعليم الوافدين بالأزهر .

ويشغل النائب حسانين توفيق عضوية لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، ورئاسة لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري،وحاصل على جائزة شخصية العام في تكنولوجيا المعلومات 2020 على مستوى القارة الافريقية.

ويشغل أيضا عضويه مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الغرفة التجارية الأمريكية، وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، وعضو المجلس الاستشاري للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ورئيس لجنة نظم المعلومات والتكنولوجيا بالغرفة العربية الألمانية، وعضو جمعية اتصال مصر،عضو غرفة البرمجيات.