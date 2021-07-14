/640532/اليوم-منتخب-شابات-الطائرة-يواجه-بيلاروسيا-في-بطولة-العالم

يلتقي منتخب شابات الطائرة تحت 20 عام، مع منافسه منتخب بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة العالم لشابات كرة الطائرة تحت 20 عام، والتي تقام في بلجيكا.

مواجهة منتخبنا الوطني لشابات كرة الطائرة أمام منتخب بيلاروسيا

يواجه المنتخب الوطني لشابات كرىة الطائرة تحت 20 عام بقيادة أحمد فتحي المدير الفني للفريق، نظيره منتخب بيلاروسيا، ضمن فعاليات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر، في منافسات بطولة العالم لشابات ككرة الطائرة تحت 20 عام.

المنتخب الوطني يتغلب على منتخب بلجيكا

يذكر أن منتخب مصر لشابات كرة الطائرة تحت 20 عام، تمكن من التغلب على منافسة منتخب بلجيكا، في أولى مبارياته بتحديد المراكز، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2.

هزيمة منتخبنا الوطني أمام منتخب إيطاليا

حقق منتخب شابات إيطاليا لكرة الطائرة تحت 20 عام، الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 3/0، في أولى مباريات منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام فيبطولة العالم المقامة في دولتي بلجيكا وهولندا. وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام، كل من: منتخب بيلاروسيا ومنتتخب بولندا ومنتخب إيطاليا، والتقى منتخبنما الوطني مع منتخب إيطاليا اليوم الجمعة، وانتهت المباراة بفوز منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة، ويعرض دوت الخليج قائمة منتخب شابات كرة الطائرة والتي جاءت كالتالي:

قائمة شابات منتخب الطائرة تحت 20 عام

1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4-لوجين ياسر 5- مريم ثابت 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- فرح العايد 12-ملك البحيري.

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة للشابات تحت 20 عام، أسفرت على وجود منتخب مصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: روسيا وبيلاروسيا وأيطاليا.

وعلى الجانب الأخر أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 ستة، وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: تركيا والدومنيكان وبيرو وإيطاليا. ومن المقرر أن تقام البطولة في المكسيك، وتبدأ فعالياتها يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل.