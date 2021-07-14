بتوصية من موسيماني.. الأهلي يراقب لاعب الكاميرون تمهيدًا للتعاقد معه

/640530/بتوصية-من-موسيماني-الأهلي-يراقب-لاعب-الكاميرون-تمهيدا-للتعاقد-معه

كشفت تقارير صحفية كاميرونية أن النادي الأهلي يراقب اللاعب الكاميروني الشاب لامبرت جيمي أرينا، لاعب فريق القطن، وذلك بعد ان لفت اللاعب انتباه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موقع " kick442" الكاميروني إن اللاعب لفت انتباه موسيماني بعد أن تألق في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم مع القطن، حيث لعب 14 مباراة وسجل ستة أهداف، بينما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ووفقاً للصحف:”فإن الأهلي يتابع اللاعب البالغ من العمر 22 عام طوال الموسم وسيتنافس مع الأندية الأوروبية على التوقيع معه، حيث كان الشياطين الحمر يبحثون عن مهاجم جديد خاصة مع ارتباط نجم الفريق محمد شريف بالانتقال إلى الخارج.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يلبِ فيه والتر بواليا طموحات النادي الأهلي بسبب ضعف مستواه، بعد ان وقعوا معه في يناير الماضي.

يخوض الأهلي أول مران اليوم في المغرب تمهيداً لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب ، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.