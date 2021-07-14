مشاركة السفير المصري في سنغافورة في مراسم التوقيع افتراضياً على اتفاق تعاون...

وقعت مصر وسنغافورة افتراضياً اتفاق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والرقمنة في سنغافورة، الذي يتم بموجبه نقل الخبرة المتراكمة والتكنولوجيا السنغافورية إلى مصر، من خلال تنفيذ برنامج توأمة لإقامة مركز تميز بمصر والقيام بتدريب الكوادر المصرية المعنية.

ألقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كلمة بهذه المناسبة تضمنت أهمية الاتفاق واتساقه مع البرنامج الوطني المصري للذكاء الاصطناعي. كما ألقى السفير محمود المغربي، سفير مصر في سنغافورة، كلمة أشاد فيها بالتوصل لاتفاق التعاون وما يمثله من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ويبني على الاستراتيجية المصرية التي يُعتزم تطبيقها بالمدن الذكية الجديدة ويتيح ايضاً شراكات دولية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ومن بينها سنغافورة، كما أكد على تميز العلاقات الثنائية ووجود فرصاً مواتية للانطلاق بها إلى آفاق أرحب.