صور.. محافظ القاهرة: توفير الرعاية الطبية للمصابين فى تصادم الدائرى الأوسطى

جدة - نرمين السيد - ووجه خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ورئيس حى حلوان بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة إجراءات الانقاذ بالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدنى ورجال المرور والإسعاف.



وأسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة طارق فتحى السيد "50 سنة" بقسم شرطة 15 مايو، كما أصيب رئيس المباحث و5 أخرون من بينهم 3 أمناء شرطة.



وقد استقبل مستشفى حلوان العام جثمان أمين الشرطة الراحل طارق فتحى السيد "50 سنة"، ومحمد رمضان أحمد أمين شرطة بوحدة المباحث، ومحمد جلال عبد الحليم أمين شرطة، وكريم محمود صابر أمين شرطة بنجدة حلوان، وعلى خالد مصباح ورجب عبد العظيم السيد، كما تم نقل المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، والنقيب محمد يحيى الى مستشفى الإنتاج الحربى بعد إصابتهما باصابات طفيفة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وأكد المحافظ أن رجال المرور والمتابعة الميدانية تمكنوا من فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، معربا عن خالص عزائه لأسر المتوفين وتمنياته لجميع المصابين بالشفاء العاجل.